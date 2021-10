Reguläres Liga-Spiel 2022? : Die NFL kommt nach Deutschland - in eine dieser drei Städte

Die NFL wird in den kommenden Jahren reguläre Ligaspiele in Deutschland austragen und hat dafür drei Städte in die engere Wahl als Spielorte genommen.

Berlin | Wie die National Football League am Dienstag mitteilte, wurden unter zahlreichen Bewerbern jetzt Düsseldorf, Frankfurt/Main und München ausgewählt. Die Städte würden an tiefer gehenden Gesprächen über die Austragung von Spielen in Deutschland teilnehmen. Bereits im September hatte NFL-Europe-Chef Brett Gosper angekündigt, dass 2022 der frühestmögli...

