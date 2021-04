Rudern : Deutschlands Ruder-Achter geht bei der EM auf Titeljagd

Mit Olympia im Fokus wollen die Ruderrecken des Deutschland-Achters den zehnten EM-Titel in Folge erringen.

Varese/Schwerin | Topfit, gesund und voller Vorfreude machten sich die Ruderer des Deutschland-Achters um den Schweriner Schlagmann Hannes Ocik und den aus Wriezen in Brandenburg stammenden Steuermann Martin Sauer am Mittwochvormittag auf den Weg zu ihrer EM-Mission 2021. Zunächst per Bus nach Frankfurt/M. von dort im Flieger nach Mailand, danach noch einmal rund 60 Au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.