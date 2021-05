Rudern : Deutschland-Achter rudert beim Weltcup zurück in die Erfolgsspur

Das deutsche Ruder-Flaggschiff um seinen Schweriner Schlagmann Hannes Ocik triumphiert im Weltcup-Bahnverteilungsrennen in Luzern mit 19 Hundertsteln Vorsprung vor dem Erzrivalen Großbritannien

Luzern/Schwerin | „Wir sind hochmotiviert und haben Bock, hier schon am Freitag ein Statement zu setzen“, hatte Schlagmann Hannes Ocik im Vorfeld des Ruder-Weltcups in Luzern gegenüber unserer Zeitung verkündet. Der 29-Jährige von der Schweriner Rudergesellschaft von 1874/1875 und seine Crew haben Wort gehalten: Der Deutschland-Achter hat zurückgefunden in die Erfolgss...

