Olympische Spiele : Deutschland-Achter muss einen Tag früher Olympia-Vorlauf fahren

Der Wetterbericht hat den olympischen Zeitplan etwas durcheinandergewirbelt. Und so müssen die Ruder-Recken des Deutschland-Achters ihren olympischen Vorlauf bereits am Sonnabend statt wie geplant am Sonntag fahren.

Tokio/Schwerin | Der olympische Zeitplan für Tokio wurde bereits langfristig im Vorfeld der Spiele erstellt. Nun gehen die Spiele gerade erst los, da muss er kurzfristig schon erstmals verändert werden. Betroffen davon ist unter anderen der deutsche Ruder-Achter mit dem Schweriner Schlagmann Hannes Ocik. Der muss nun schon am frühen Sonnabendmorgen um 5 Uhr MESZ st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.