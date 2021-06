„Deutschland hat eine gute Mannschaft“ : Deutsche Volleyballerinnen in der Nations League stark verbessert

Der Aufschwung der DVV-Frauen im vierten Dreispiele-Block der Volleyball-Nationenliga war deutlich: Dem schwachen 1:3 gegen Thailand folgte beim 1:3 gegen Brasilien ein gutes Spiel und gegen Polen am Montag nun ein 3:0.

Rimini/Schwerin | Die deutschen Volleyball-Frauen haben beim Turnier der Nations League in Rimini (Italien) innerhalb des vierten der fünf Blöcke zu je drei Spielen einen klaren Aufwärtstrend erkennen lassen. Am Montag konnten sie mit einem 3:0 (23, 20, 23) über Polen und dem vierten Sieg im zwölften Spiel sogar ein Ausrufezeichen setzen, das so keinesfalls zu erwarten...

