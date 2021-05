Volleyballnationalteam Frauen : In Schwerin dreimal gegen Belgien getestet

In Vorbereitung auf die Volleyball Nations League machte die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in Schwerin Station.

Schwerin | Die „Schmetterlinge“ bekamen am Wochenende nichts geschenkt. Auf die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen warteten in der Schweriner Palmberg-Arena drei inoffizielle Testspiele gegen das belgische Team – unter Ausschluss von Öffentlichkeit und Medien. Nach einer ausgeglichenen Partie am Freitag, die 2:2 endete, man hatte sich auf vier Sät...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.