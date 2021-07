Dierhagen : „Sportmuffel“ waren die Schnellsten beim Ostsee Triathlon

17 Trios und 166 Einzelstarter traten beim 2. Ostsee Triathlon Dierhagen an.

Ostseebad Dierhagen | Endlich wieder Triathlon in Mecklenburg-Vorpommern! Rainer Wolff von dem in Gründung befindlichen TC Dierhagen, Hauptsponsor Christian Klepp vom EDEKA-Markt sowie DLRG, Freiwillige Feuerwehr, Kurverwaltung und weitere rund fünfzig freiwillige Helfer machten das am Sonnabend möglich. Schwimmstrecke aus Sicherheitsgründen verkürzt Der einhellige T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.