Profiboxen : Boxprofi Araik Marutjan meldet sich mit starkem Kampf zurück

Nach knapp 18 Monaten Ringabstinenz gab der Schweriner Boxprofi Araik Marutjan mit Kumpel Denis Radovan als Trainer an seiner Seite am Sonnabend in München ein beeindruckendes Debüt für seinen neuen Stall „O1ne Sport“.

Schwerin | Beinahe 18 Monate hatte der Schweriner Profiboxer Araik Marutjan keinen Kampf mehr gehabt, am Samstagabend hat er sich in München eindrucksvoll zurückgemeldet: Mit einem klaren, einstimmigen Punktsieg über den Russen Pavel Semjonov (24 Siege / 17 Niederlagen / 2 Remis) landete der 28-Jährige in seinem elften Profikampf seinen zehnten Sieg (zwei davon ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.