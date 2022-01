Box-Bundesliga : Auftaktkampf BC Traktor gegen 1860 München coronabedingt abgesagt

Am Sonnabend sollte die Box-Bundesliga in die neue Saison starten. Beim BC Traktor Schwerin war alles hergerichtet für das Duell gegen 1860 München. Doch am Morgen meldeten die Gäste vier Coronafälle.

Schwerin | Nach dem Abbruch der Saison 2020 und dem Komplett-Ausfall 2021 steht offenbar auch die Box-Bundesliga 2022 unter keinem guten Stern – zumindest ist der Auftakt gründlich misslungen. Am Samstagabend sollte das Duell zwischen Titelverteidiger BC Traktor Schwerin und dem absoluten Liga-Neuling TSV 1860 München in der Schweriner Palmberg-Arena den Startsc...

