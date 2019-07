Beachvolleyball-WM in Hamburg : "Völlig falsch": Norwegischer Verband kritisiert Einsatz von Tänzerinnen

Als altmodisch bezeichnet der norwegische Beachvolleyballverband die Tanzeinlagen bei der WM in Hamburg.

von Alexander Barklage

03. Juli 2019, 15:43 Uhr

Hamburg | Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Hamburg startet am Mittwoch mit den ersten K.o.-Spielen in die heiße Phase. Das Event im Tennisstadion am Rothenbaum wird von den Zuschauern sehr gut angenommen. Der Eintritt ist bei allen Partien frei. Auch deshalb ist die Stimmung bei dem Sportevent eine ganz besondere. In den Auszeiten oder in den Satzpausen sollen leichtbekleidete Tänzerinnen für kurzweilige Unterhaltung sorgen und das Publikum animieren. Doch der Einsatz der Tänzerinnen sorgt nun beim norwegischen Verband für Unmut, berichtet der Sport-Informations-Dienst (SID).

"Das ist so altmodisch", sagte Assistenztrainer Jetmund Berntsen der norwegischen Zeitung Aftenposten. "Wir haben das schon bei anderen Turnieren diskutiert. Ich verstehe den Sinn nicht, sie können noch nicht mal gut tanzen", meinte Berntsen. Seine Landsfrau Merita Berntsen Mol, Vizeeuropameisterin von 1995, unterstützt Berntsen bei seiner These: "Ich finde, dass wir schon weit über den Punkt mit den Tänzerinnen hinaus sein müssten. Wir haben 2019. Und mit den vielen Fällen von #metoo und der Diskriminierung von Frauen, finde ich das völlig falsch“.

Volleyball-Weltverband kontert Kritik

Der Weltverband FIVB kontert die Kritik des norwegischen Verbandes. Der Medienbeauftragte Timm Simmons hält die Pausenunterhaltung für "eher modern". Was in Hamburg geboten werde, sei Standard, teilte Simmons der Zeitung auf Anfrage mit. "Es ist seit 2004 üblich, dass es diese Form des Entertainments gibt", so der 72-Jährige.

Olympiasiegerin Laura Ludwig hatte vor Turnierbeginn die Fans am Rothenbaum für ihre Sportbegeisterung gelobt. Das Publikum in Hamburg habe schon gezeigt, dass "sie sich für Beachvolleyball interessieren, dass sie nicht nur für die Musik und unsere Bikinis kommen", sagte sie.