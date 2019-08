Deutscher Supercup : BVB ohne Hummels gegen FC Bayern – Vier Neuzugänge verletzt

Der Dauerbrenner im Kampf um den ersten Titel der Saison verspricht diesmal viel Brisanz.

von dpa

03. August 2019, 19:46 Uhr

Dortmund | Zwei Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt treffen Borussia Dortmund und der FC Bayern München erstmals aufeinander – und es geht gleich um einen Titel. In Dortmund spielen der Meister und sein kesser Herausforderer am Samstag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) den Supercup-Sieger aus. Das Duell verspricht große Brisanz.



Der Auftritt des Rückkehrers Mats Hummels fällt jedoch aus. Dem Fußball-Weltmeister von 2014 bleibt ein Wiedersehen mit seinem einstigen Teamkollegen aus München verwehrt. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger hatte beim Aufwärmtraining am Morgen über Probleme geklagt und deshalb auf einen Einsatz verzichtet.

Dauerthema Sané: Bayerns womöglicher Top-Transfer in diesem Sommer gehört noch nicht einmal dem Verein an. Die Verhandlungen scheinen zur Endlos-Geschichte auszuarten, Leroy Sané schwebt wie ein Phantom um die Säbener Straße. Doch in der nächsten Woche muss eine Entscheidung fallen. Denn am 8. August schließt in England das Transferfenster, danach könnte Manchester City keinen Ersatz mehr finden. Und während der nach einer forschen Aussage von seinen Bossen zurechtgewiesene Bayern-Trainer Niko Kovac nichts mehr zu dem Thema sagen möchte, erklärte Pep Guardiola - Ex-Bayern-Coach und jetzt bei ManCity tätig - zur Frage nach einer Vertragsverlängerung von Sané: "Vor Monaten waren wir schon sehr nah dran, jetzt sieht es etwas anders aus." Das dürfte den Bayern Hoffnung machen.



Personalien: Die Fans beider Lager werden noch nicht alle neuen Gesichter im ersten Pflichtspiel der Saison zu sehen bekommen. Bayerns 80-Millionen-Mann Lucas Hernández soll nach seiner Knie-Operation nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Beim BVB fehlt von den Neuen der Ex-Leverkusener Julian Brandt wegen Adduktorenproblemen. Auch der Einsatz des früheren Gladbachers Thorgan Hazard, der am vergangenen Samstag im Test gegen Udinese Calcio umgeknickt war, entfällt. Ebenso Mateu Morey (Schulter). Zudem wird Torhüter Roman Bürki bei Dortmund (Risswunde am Schienbein) von Marwin Hitz ersetzt. Aufseiten der Münchner fehlt Serge Gnabry (Trainingsrückstand). Kingsley Coman ist nach ausgestandener Knieprellung dagegen beim FCB dabei.





Wertigkeit: Es ist der erste Titel der Saison, dennoch ist die Wertigkeit des Supercups umstritten. Schließlich steigt das Duell zwischen dem Meister und dem Pokalsieger beziehungsweise Vizemeister noch in der Vorbereitungsphase. "In Deutschland habe ich diesen Titel zwei Mal gewonnen, und niemanden hat es interessiert", sagte der frühere Dortmunder und jetzige Liverpooler Trainer Jürgen Klopp dieser Tage vor dem englischen Supercup. Ähnlich sieht es Bayern-Coach Niko Kovac. "Ich persönlich denke, es ist ein schöner Pokal, ein wichtiger Pokal", sagte er: "Die Stimmung wird aber nicht zu positiv oder zu negativ ausfallen."

Doch in diesem Jahr scheint der Supercup wichtig wie nie – schließlich wurde die Meisterschaft im Vorjahr erst am letzten Spieltag entschieden und für die neue Saison hat Dortmund den Bayern den Kampf angesagt. "Das Interesse ist größer denn je. Alle sprechen mich drauf an", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.

Bilanz: Seit der Wiedereinführung des Supercups 2010 steigt am Samstag die zehnte Auflage. Bereits zum sechsten Mal treffen dabei Dortmund und die Bayern aufeinander. Die Bilanz bisher: drei Siege für die Münchner, zwei für die Dortmunder. In der Liga gewann im Vorjahr jeweils das Heim-Team: Der BVB mit 3:2 in der Hinrunde, die Bayern mit 5:0. Das Spiel findet aber in Dortmund statt.