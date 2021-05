Volleyball : Auswahl-Libera Anna Pogany bleibt bis 2024 beim SSC Palmberg Schwerin

Anna Pogany verlängert bis 2024 in Schwerin. Damit umfasst der SSC-Kader für die nächste Saison neun Spielerinnen.

Schwerin | Der deutsche Volleyball-Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin hat in Sachen Personalplanung eine weitere wichtige Weiche gestellt. Und das auf lange Sicht. Denn bis 2024 – und damit für einen im Volleyball außergewöhnlich langen Zeitraum – hat Nationalmannschafts-Libera Anna Pogany (26) ihren Vertrag in Schwerin verlängert. Das hat der SSC am Himmelfahr...

