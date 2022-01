„Pflicht zum Ausbuhen“ : Ungeimpft bei Australian Open: Wut auf Tennis-Ass Novak Djokovic

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic wollte sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen und reist mit einer Ausnahmegenehmigung zu den Australian Open. Darüber empört sich das ganze Land.

Melbourne | Mit Wut und Empörung ist in Australien die Ankündigung des Tennis-Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aufgenommen worden, mithilfe einer Ausnahmegenehmigung bei den Australian Open anzutreten. In Medien und sozialen Netzwerken machten viele Menschen ihrem Ärger über die Entscheidung zugunsten des 20-fachen Grand-Slam-Turniersiegers Luft – der nun off...

