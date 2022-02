Pferdesport : André Thieme holt sich in Florida den nächsten Großen Preis

Springreiter André Thieme aus Plau kommt auf seiner US-Tournee immer besser in Schwung. Wie schon eine Woche zuvor gewann der Europameister am Wochenende erneut einen Großen Preis, diesmal den beim Ocala Masters.

Ocala/Schwerin | Bei seiner diesjährigen Florida-Tournee reitet André Thieme aus Plau am See von Erfolg zu Erfolg. Während er die Springen an den Wochentagen zumeist mehr zum Einstimmen seiner Pferde auf die jeweiligen Höhepunkte nutzt, sind diese in den entscheidenden Moment hellwach. Das war vor einer guten Woche so, als er mit seinem EM-Siegerpferd DSP Chakaria den...

