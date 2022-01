Hallenhockey-Regionalliga : ATSV Güstrow zum Gipfeltreffen bei Spitzenreiter Zehlendorf 88

Beim Gipfeltreffen der Hallenhockey-Regionalliga Ost der Männer steht am Wochenende der Aufstieg zur 2. Bundesliga im Fokus. Dafür braucht der Tabellenzweite ATSV Güstrow bei Spitzenreiter Zehlendorf 88 einen Sieg.

Berlin/Güstrow | Ein Blick auf die Tabelle in der Hallenhockey-Regionalliga Ost der Herren sagt eindeutig aus, dass die Begegnung, die am Sonntag um 11 Uhr in Berlin zwischen Zehlendorf 88 und ATSV Güstrow stattfindet, ein echtes Gipfeltreffen ist. Noch dazu, da die Meisterschaft in dieser Saison wegen Corona nur in einer Runde gespielt wird. Denn hier stehen sich der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.