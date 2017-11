Euroleague : 84:81 gegen Barcelona: Bamberger Aufholjagd wird belohnt

vergrößern 1 von 1 Foto: Nicolas Armer 1 von 1

15.Nov.2017

Mit einer Bilanz von 4:3-Siegen steht Bamberg weiterhin im Mittelfeld der Tabelle. Die 8000 Zuschauer in der ausverkauften Arena in Nürnberg sahen ein Basketball-Spektakel. Nach einem blamablen 1. Viertel lagen die Bamberger bereits mit 12:38 hinten. Das spanische Spitzenteam punktete in den ersten 10 Minuten nach Belieben. Die Bamberger konnten dem zunächst kaum etwas entgegensetzen.

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri gab sich aber zu keinem Zeitpunkt der Partie auf. Mit viel Leidenschaft und einem großen Willen kämpften sich die Bamberger zurück in die Partie. Vier Minuten vor dem Ende traf Dorell Wright zur vielumjubelten 75:74-Führung. «Das ist der größte Teamsieg, den ich mir vorstellen kann», sagte Trinchieri bei Telekom Sport.

Wright war mit 16 Punkten bester Werfer bei Bamberg. Neben dem ehemaligen NBA-Profi trafen auch Ricky Hickman (14), Bryce Taylor (13) und Augustine Rubit (10) zweistellig. Bereits am 17. November sind die Bamberger in der Euroleague zu Gast in Mailand.

