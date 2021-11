Bundesliga-Ringen in Lübtheen : 2G+ drückt die Stimmung beim Heimkampf des RV Lübtheen

Normalerweise ist bei den Auftritten der Lübtheener Ringer immer mächtig was los. Gegen den Tabellenführer SC Kleinostheim verloren sich nur 130 Zuschauer in der Hans-Oldag-Halle.

Lübtheen | So ganz konnte Bert Compas seinen Frust bei der Begrüßung der Mannschaften und Fans nicht verhehlen: „Ich glaube, dass letzte Mal hatten wir 2010 in der Oberliga so ,viele' Zuschauer“, hielt der Vereinsvorsitzende des RV Lübtheen mit Blick auf die überschaubare Kulisse fest und schob mit einem kleinen Seitenhieb auf den Deutschen Ringer Bund (DRB) noc...

