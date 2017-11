Auch Zipser-Club mit Pleite : 10. Niederlage: Nowitzki und Dallas verlieren weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Tony Gutierrez 1 von 1

05.Nov.2017

Für Nowitzki und sein Team ist es der schlechteste Start in eine neue Spielzeit seit der Saison 1993/94. Der deutsche Ausnahmespieler kam in 21 Minuten auf sieben Punkte, Nationalspieler Maxi Kleber erzielte für die derzeit schwächste NBA-Mannschaft in 23 Minuten vier Zähler.

Paul Zipser unterlag mit den Chicago Bulls den New Orleans Pelicans mit 90:96 (38:38) und verlor zum sechsten Mal im achten Spiel. Der frühere Bayern-Profi stand 17 Minuten auf dem Parkett und konnte vier Punkte sowie fünf Rebounds für sich verbuchen.

