Vorschau für Dienstag, 02.04.2019 : Wetter in Alt Bennebek - sonnig und wolkig bei 10 bis 13 Grad

Alt Bennebek. Das Wetter in Alt Bennebek: Hier finden Sie Informationen zum aktuellen Wetter und die Vorschau für die nächsten Tage inklusive der Pollenflugbelastung und der Intensität der UV-Strahlung in Alt Bennebek.

02. April 2019, 07:14 Uhr

Wetter heute in Alt Bennebek

In Alt Bennebek beträgt die Temperatur am Dienstag um 07:00 Uhr voraussichtlich 10 °C, der gefühlte Wert beträgt dann 8 °C. Die Temperatur wird von 10 °C in den frühen Morgenstunden auf 13 °C in der Mittagszeit steigen. Mäßiger Wind aus Süd-Ost. Zunächst ist es sonnig. Zur Mittagszeit ist es dann wolkig.

Die Temperatur in Alt Bennebek beträgt am Dienstag um 13:00 Uhr voraussichtlich 13 °C und gefühlt 11 °C. Die Temperatur wird von 13 °C in der Mittagszeit auf 9 °C am frühen Abend fallen. Frischer Wind aus Süd-Ost, der Wind aus Süd-Ost wird in den nächsten Stunden auf Ost drehen. Zunächst ist es wolkig. Zum frühen Abend gibt es dann Regenschauer.

Am Dienstag um 19:00 Uhr beträgt die Temperatur in Alt Bennebek voraussichtlich 9 °C mit gefühlten 8 °C. Die Temperatur wird von 9 °C am frühen Abend auf 8 °C nach Mitternacht fallen. Mäßiger Wind aus Osten, der Wind aus Osten wird in den nächsten Stunden auf Süd-Ost drehen. Zunächst gibt es Regenschauer. Kurz nach Mitternacht gibt es dann Sprühregen.

Wettervorschau für Alt Bennebek für die kommenden Tage

Morgen, Mittwoch, den 03.04.2019

8° 01:00 Uhr: Die Temperatur wird von 8 °C nach Mitternacht auf 10 °C in den frühen Morgenstunden steigen. Mäßiger Wind aus Süd-Ost, der Wind aus Süd-Ost wird in den nächsten Stunden auf Süden drehen. Unverändert Sprühregen.

10° 07:00 Uhr: Die Temperatur wird von 10 °C in den frühen Morgenstunden auf 12 °C in der Mittagszeit steigen. Mäßiger Wind aus Süden, der Wind aus Süden wird in den nächsten Stunden auf Süd-West drehen. Zunächst gibt es Sprühregen. Zur Mittagszeit gibt es dann Regen.

12° 13:00 Uhr: Die Temperatur wird von 12 °C in der Mittagszeit auf 11 °C am frühen Abend fallen. Mäßiger Wind aus Süd-West, der Wind aus Süd-West wird in den nächsten Stunden auf Norden drehen. Unverändert Regen.

11° 19:00 Uhr: Die Temperatur wird von 11 °C am frühen Abend auf 5 °C nach Mitternacht fallen. Schwacher Wind aus Norden, der Wind aus Norden wird in den nächsten Stunden auf Nord-Ost drehen. Unverändert Regen.

Übermorgen, Donnerstag, den 04.04.2019

5° 01:00 Uhr: Zu den frühen Morgenstunden wird die Temperatur auf 9 °C ansteigen. Leichte Brise aus Nord-Ost, der Wind aus Nord-Ost wird in den nächsten Stunden auf Süden drehen. Zunächst gibt es Regen. Zu den frühen Morgenstunden gibt es dann Regenschauer.

9° 07:00 Uhr: Die Temperatur wird von 9 °C in den frühen Morgenstunden auf 12 °C in der Mittagszeit steigen. Schwacher Wind aus Süden, der Wind aus Süden wird in den nächsten Stunden auf Süd-Ost drehen. Zunächst gibt es Regenschauer. Zur Mittagszeit gibt es dann Sprühregen.

12° 13:00 Uhr: Die Temperatur wird von 12 °C in der Mittagszeit auf 11 °C am frühen Abend fallen. Schwacher Wind aus Süd-Ost, der Wind aus Süd-Ost wird in den nächsten Stunden auf Westen drehen. Unverändert Sprühregen.

11° 19:00 Uhr: Die Temperatur wird von 11 °C am frühen Abend auf 5 °C nach Mitternacht fallen. Schwacher Wind aus Westen, der Wind aus Westen wird in den nächsten Stunden auf Norden drehen. Zunächst gibt es Sprühregen. Kurz nach Mitternacht gibt es dann Regen.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Der Sonnenaufgang am Dienstag ist um 06:53 Uhr, der Sonnenuntergang in Alt Bennebek ist um 19:59 Uhr.

Pollenflug-Vorhersage

Am Dienstag, 02.04.2019: Birke: schwache bis md?ige allergene Belastung. Erle: geringe allergene Belastung. Esche: schwache allergene Belastung.

