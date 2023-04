Heute in Kühlungsborn: Regenschauer und kühle Temperaturen

Heute ist es in Kühlungsborn regnerisch und kühl. Die Höchsttemperatur liegt bei 14 Grad, die Tiefsttemperatur bei 7 Grad. Der Wind weht mit 19km/h aus Süd-Ost. Am Morgen ist es wolkig bei 10 Grad, am Nachmittag regnet es bei 14 Grad und am Abend kühlt es auf 13 Grad ab. Nachts kommt Regen auf bei 7 Grad.

Morgen und übermorgen: Stark bewölkt und kühl

Morgen (Donnerstag) ist es in Kühlungsborn stark bewölkt. Die Höchsttemperatur liegt bei 5 Grad, die Tiefsttemperatur bei 1 Grad. Der Wind weht mit 11km/h aus Süden. Am Morgen ist es bewölkt bei 11 Grad, am Nachmittag bewölkt bei 13 Grad und am Abend kühlt es auf 11 Grad ab. Nachts ist es bewölkt bei 5 Grad.



Übermorgen (Freitag) ist es ebenfalls stark bewölkt. Die Höchsttemperatur liegt bei 10 Grad, die Tiefsttemperatur bei 6 Grad. Der Wind weht mit 17km/h aus Nord-Osten. Am Morgen ist es bewölkt bei 8 Grad, am Nachmittag bewölkt bei 10 Grad und am Abend kühlt es auf 9 Grad ab. Nachts ist es regnerisch bei 6 Grad.

Ausblick auf das Wochenende: Regen und wechselhafte Temperaturen

Für das Wochenende (Freitag bis Sonntag) ist wechselhaftes Wetter vorhergesagt. Am Samstag regnet es bei 6 bis 11 Grad, am Sonntag ist mit Regenschauern bei 6 bis 11 Grad zu rechnen. Am Montag ist es wolkig bei 6 bis 13 Grad und am Dienstag heiter bei 7 bis 14 Grad.

Regenradar für die Region:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Weitere Wetter-Infos, Regenradar und Wetter-Warnungen auf unserem Wetter-Portal.