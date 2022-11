In der ersten Novemberwoche werden in Mecklenburg-Vorpommern Temperaturen bis zu 17 Grad erreicht. Foto: Unsplash/Jakob Owens up-down up-down Wetter der kommenden Tage Wettervorhersage für Mecklenburg-Vorpommern: Temperaturen von bis zu 17 Grad Von Laurena Erdmann | 01.11.2022, 12:00 Uhr

Die Höchsttemperaturen schwanken in den nächsten Tagen zwischen elf und 17 Grad. An der See werden Sturmböen erwartet: So wird das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern.