Saharastaub Foto: Carlos Luján/Europapress/dpa up-down up-down Wetter Erster Sahara-Staub des Jahres weht über Europa Von dpa | 21.02.2023, 15:54 Uhr

In den kommenden Tagen könnte sich der Himmel rot oder orange färben: Wissenschaftler haben den ersten Sahara-Staub in diesem Jahr über Europa entdeckt. In einer Region ist er schon angekommen.