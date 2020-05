TV-Tipp : Professor T.

«Professor T.» ist nicht einfach eine Krimiserie unter vielen. In der Reiher um einen Seelenkrüppel geht um tiefere Wahrheiten. Am Freitag beginnt die letzte Staffel des beliebten ZDF-Formats – Star Matthias Matschke erzählt schon mal, was sie mit uns allen zu tun hat.

von dpa

15. Mai 2020, 00:01 Uhr

Berlin (dpa) – Die Dreharbeiten für die vierte und letzte Staffel der sehr speziellen ZDF-Krimiserie «Professor T.» endeten bereits im November. Doch der fulminante Darsteller Matthias Matschke zehrt immer noch von der Auseinandersetzung mit seiner Titelfigur.

«Ich habe unter anderem gelernt, eine gewisse Art von Verständnis zu haben für jemanden, der so asozial ist», sagt Matschke am Telefon zur Deutschen Presse-Agentur. Der 51-jährige Berliner («Polizeiruf 110») betont: «Nicht jeder, der sich von seinen Mitmenschen abkapselt, ist automatisch ein Arschloch. Mitunter gibt es Gründe – und die kann ich dann akzeptieren oder nicht.» In der Tat geht es bei T. seit dem Debüt im Jahr 2017 um einen arrogant-einsiedlerischen, eiskalten Analytiker, der die Fälle brillant auf seine ultrarationale Art löst.

Diese Lebenshaltung hilft dem Uni-Kriminologen, der bei seiner Arbeit für die Kripo aus Angst vor Keimen blaue Gummihandschuhe überstreift, im Umgang mit Familie, Kollegen und der Liebe aber kein bisschen weiter. Am Ende der dritten Staffel der nicht zuletzt in der ZDF-Mediathek besonders beliebten Sendungen hat sich aufgeklärt, wo der Knackpunkt bei Professor T. liegt: Um seine Mutter zu beschützen, hat er als Siebenjähriger seinen Vater umgebracht.

Die Erkenntnis bringt dem seelisch Verkrusteten spürbar Erleichterung - und vielleicht sogar Erlösung. In den vier Folgen der vierten Staffel - von diesem Freitag an um 20.15 Uhr im Zweiten zu sehen - löst sich endlich alles: Die Handlungsstränge kommen zusammen. Dabei muss – wiederum bei fabelhaften Mitspielern wie Julia Böhmermann, Simon Böer, Hedi Kriegeskotte und Alexandra von Schwerin - mit brachialen bis überirdischen Wendungen gerechnet werden.

«In der Weiterführung geht es darum, wie T. mit dem Wissen um die Tat lebt, was es mit seiner Persönlichkeit macht», erzählt Matschke. «Er entscheidet sich, den Menschen wieder näher zu kommen. Es hat uns große Freude bereitet, zu denken, was ist das», sagt der TV-Star. Er durfte unmittelbar Einfluss auf das Drehbuch nehmen. Ursprünglich stammt die Geschichte ja aus Belgien, wo die Serie seit 2015 läuft.

«Dort tanzt T. Tango auf dem Dach, er hört Opernmusik und singt dazu», erzählt der 51-Jährige. «In Belgien, das ich von Theaterarbeit in Antwerpen her gut kenne und schätze, traut man sich mehr Schräglage im Sinne der Absurdität unseres Seins.» In dem Autor und Regisseur Thomas Jahn (54, «Einstein») habe er jedoch sofort einen Verbündeten gefunden, um etwas Eigenes daraus zu machen.

«Ich habe viel beigetragen zu Szenen, in denen ich beteiligt war und in denen es mir um die Sprache ging», sagt der Schauspieler. «Zum Beispiel waren mir T.s Verhöre zunächst zu weich - schließlich ist Sprache das schärfste Messer, das uns zur Verfügung steht. Und so spricht der gestörte Professor nun in einer Weise, die das Gegenteil von verständigem Reden mit einem Opfer darstellt.»

Auch die Ästhetik habe er beeinflussen können, so Matschke – «diese ganze Japan-Geschichte wurde immer stärker, T.s Schwertführung wie ein Samurai.» Erstmals habe er beim Fernsehen die Möglichkeit einer derartigen Einflussnahme bekommen, sagt der Star. «Das hat mir total Spaß gemacht, ich möchte gern weiter so arbeiten. Schließlich kenne ich so etwas von Projekten an Theatern. Es ist ein anstrengender Prozess, aber man ist viel näher am Werden und Entstehen.»

Bevor Matschke, der 1968 im hessischen Marburg geboren wurde, eine lange Karriere etwa an der Volksbühne Berlin startete sowie Erfolge bei Film («Grand Budapest Hotel») und Fernsehen («Pastewka») feierte, hatte er Deutsch und Religion studiert. Vielleicht ein Indiz dafür, warum er sich auch in scheinbar leichteren Rollen tieferen Wahrheiten verpflichtet fühlen mag. «Es hat mich nicht interessiert, einfach eine weitere Krimiserie zu drehen», sagt der 51-Jährige.

«T.s Suche nach dem Täter haben wir immer als Spiegelung der Suche nach seiner eigenen Wahrheit begriffen. Sein Versuch, sich dem Leben radikal zu entziehen, um etwas zu finden, im klassischen Sinne vielleicht Gott, ist ein religiöser Topos», erklärt Matschke. Und er resümiert: «T. entzieht sich, weil er vielleicht denkt, er kann dann der sein, der er ist. Doch etwas fehlt, man kann nicht ohne die anderen. Das ist das Paradoxon, mit dem wir uns alle herumschlagen.»