Online-Projekt der Tageszeitungen : Schüler Medienwelt – Nachrichten kinderleicht erklärt

Ein medienpädagogisches Projekt der SVZ und NNN für digitale Medien im Unterricht

von svz.de

21. August 2020, 13:22 Uhr

Mit einem neuen Online-Projekt der Tageszeitungen in MV wird Schülern und Lehrern ein Nachrichtenangebot gemacht, das es so bislang noch nicht gab. Auf speziell für das Projekt konzipierten Webseiten können Schüler beispielsweise Nachrichten für Kinder, News aus der Region und der Welt in schülergerechter Sprache als auch für die junge Zielgruppe relevante Inhalte abrufen. Zudem sind hier lehrreiche interaktive Grafiken und spannende Rätsel zu finden.

Ziel ist es, die Schüler auf spannende Art und Weise an das Informationsmedium „Tageszeitung“ heranzuführen und das Verständnis für Qualitätsjournalismus bei Jugendlichen zu fördern.

Dafür werden Lehrern Lehrinhalte für den Unterricht für den Umgang mit den digitalen Medien angeboten.

Das Ganze ist als Angebot der Medienhäuser gemeinsam mit dem Bildungsministerium entstanden und für Schüler und Lehrer kosten.