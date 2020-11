Facts & Fakes : Quiz 16: Vertrauen ist gut, ein Faktencheck ist besser

Heute erzählen wir dir eine Geschichte - und haben ein bisschen gelogen. Findest du die Fehler?

von sector035 und Barbara Maas

27. November 2020, 07:00 Uhr

Suchmaschinen, Fake News und Satire: Wenn du bisher mitgerätselt hast, bist du schon ein Faktencheck-Profi. Im heutigen Quiz erzählen wir dir eine Geschichte - und haben ein paar Fehler eingebaut. Findest du Sie?

Hier ist unser Quiz:

Lies dir die folgende Geschichte ganz genau durch:

Am Montag, dem 2. November 2020, wurde die Ruhe in Hamburg durch einen lauten Knall gestört. Ein U-Bahn-Waggon war an der Endstation durch einen Prellbock gefahren und hing ein paar Meter über der Erde in der Luft. Dass der Wagen nicht in die Tiefe stürzte, lag nur - an der Schwanzflosse eines Delfins.

Die Flosse stammt natürlich von keinem echten Delfin, sondern gehört zu einem Kunstwerk, das schon 20 Jahre alt ist. Zum Glück war es immer noch stabil genug, um den Waggon aufzufangen. Der Architekt des Objekts, Michael Taube, sprach gegenüber lokalen Medien von einem “Wunder”. Er habe nicht erwartet, dass sein Kunstwerk diesen Unfall überstehen könne.

Zwölf Passagiere waren an Bord des U-Bahn-Waggons. Zum Glück wurde keiner bei dem Unfall verletzt. Wie genau es dazu kommen konnte, ist noch nicht bekannt, aber wahrscheinlich war es menschliches Versagen.

Frage: Welche vier Dinge an dieser Geschichte sind falsch?

Einige Tipps:

Der erste Schritt ist wieder die Google-Suche: Welche Schlagwörter wählst du aus? Was sind die wichtigsten Komponenten der Geschichte? Was, wenn ausgerechnet diese Teile der Geschichte nicht stimmen? Probiere verschiedene Kombinationen aus.

Und: Nicht verzweifeln, wenn du etwas länger brauchst.

Wenn du gar nicht weiterkommst … … hier noch ein Tipp: Das Datum stimmt. Erinnerst du dich noch daran, wie man bei den Google-Suchfiltern innerhalb eines bestimmten Zeitraum sucht? Wie das geht, hast du in der ersten Woche von Facts & Fakes gelernt.

Wie jeden Tag bis zum 15. Dezember 2020 kannst du einen Amazon-Gutschein in Höhe von 50 Euro gewinnen. Am Gewinnspiel teilnehmen können Schülerinnen und Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern im Alter ab zehn Jahren. Außerdem vergeben wir einen Schulpreis in Höhe von 5000 Euro an die Schule mit den meisten richtigen Einsendungen im Quiz-Zeitraum. Wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, schreibe die vier Dinge, die an der Geschichte nicht stimmen, in das folgende Feld.

Bevor das Feld angezeigt werden kann, musst du uns den externen Inhalt unseres Dienstleisters mit einem Klick bestätigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Unsere bisherigen "Facts & Fakes"-Quizze und ihre Lösungen:

Darum geht’s bei "Facts & Fakes" - Unsere Quiz-Serie über Suchmaschinen und seriöse Quellen

Darum geht's im MEDIENPROJEKT von SVZ und NNN Etwa 65.000 Schüler und Lehrer allein in unserem Verbreitungsgebiet erhalten in einem gemeinsamen Projekt der Zeitungsverlage und des MV-Bildungsministeriums bis zum Jahresende kostenlosen Zugang zu den Newsportalen. Fragen Sie an den Einrichtungen ihrer Kinder nach den Bedingungen und Login-Daten, die Sie auch in der Familie nutzen können. Was bewegt die Schüler ab Klasse 5 bis hinauf in die Gymnasien und Berufsschulen unseres Landes? Was passiert in ihrem Umfeld, in Deutschland und der Welt? Wie können seriöse Nachrichten von Fake News unterschieden werden? Die Schweriner Volkszeitung und die Norddeutschen Neuesten Nachrichten bieten den Schülern die aktuellsten Berichte, liefern in einem speziellen Dossierbereich "Diskussionsstoff" für den Unterricht und möchten mit ihnen in Austausch kommen.