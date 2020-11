Facts & Fakes : Quiz 15: Fake News, Clickbait, Phishing, Satire - erkennst du den Unterschied?

Das Internet ist voll von Falschinformationen. Nicht alle sind Fake News. Teste dein Wissen im Quiz.

von sector035 und Barbara Maas

26. November 2020, 07:00 Uhr

Nach zwei Wochen mit unserer Quizserie Facts & Fakes hast du es sicher mitbekommen: Im Internet gibt es ziemlich viele Menschen, die unwahre Nachrichten verbreiten. Manchmal bewusst und mit der Absicht, dich in deiner Meinung und deinem Handeln zu manipulieren oder dir sogar etwas zu stehlen. Manchmal unbewusst, weil sie auf diese Artikel und Bilder einfach so weiterverbreiten.

Die Begriffe Fake News, Framing und Satire kennst du jetzt schon. Aber es gibt noch mehr Arten von Falschinformationen im Netz. Hier sind einige Beispiele:

Falsche Wohltätigkeit: Im Internet findest du manchmal Seiten von Menschen, die Geld für einen guten Zweck sammeln wollen. Sei vorsichtig, wenn du Geld sendest. Es gibt nämlich selbsternannte “Wohltätigkeitsorganisationen”, die nie offiziell bei den zuständigen Behörden registriert wurden. Das Geld, das du eigentlich spenden wolltest, verschwindet dann in den Taschen der Organisatoren.

Phishing: Du bekommst eine E-Mail oder siehst einen Post - und sollst irgendwo deine Bankverbindung, Passwörter, Kreditkartendaten oder deine Adresse eingeben? Das ist wahrscheinlich ein Versuch von Phishing. Beim Phishing geht es darum, sich illegal Daten zu beschaffen und damit Geld zu machen. Oft werden in Phishing-Mails auch Computer-Viren verbreitet, die beim Öffnen einer Datei den Computer befallen. Sei immer sehr vorsichtig mit deinen Daten. Oft erkennt man solche Mails und Webseiten an Rechtschreibfehlern, seltsamen E-Mail-Adressen und Formularen, Links oder Dateien, die man öffnen soll.

Hoax: Als E-Mail, aber auch auf Facebook werden Nachrichten verbreitet wie: "Teile diese Nachricht mit allen, wenn du willst, dass Facebook kostenlos bleibt!". Wenn du aufgefordert wirst, eine Nachricht mit allen zu teilen, oder Kettenbriefe auf Whatsapp zu verbreiten, dann pass gut auf. Das ist nämlich oft ein schlechter Scherz, ein Hoax.

Clickbait: Eine ganz andere Art von Nachricht, die dir im Internet begegnen kann, ist der sogenannte "Clickbait". Du kennst sicher Nachrichten, die so klingen: "Klicke hier, um die 25 schönsten Autos zu sehen". Oder etwas wie: "Lesen Sie hier die besten Tipps, um reich und schön zu werden!" Oder: “Du wirst nicht glauben, was sich hinter diesem Bild verbirgt!” Oft beginnt eine solche Seite mit einer Einführung, und dann muss man Seite für Seite mit einem Klick öffnen, um all diese Tipps oder die ganze Geschichte zu lesen. Und jede Seite ist voller Werbung, mit der die Webseitenbetreiber Klick für Klick Geld verdienen. Clickbait-Artikel sind nicht automatisch Fake News. Auch wahre Geschichten können so formuliert sein, dass sie dich neugierig machen und dich zum Weiterklicken bringen.

Fake News im engeren Sinn werden jedoch mit dem Ziel geschrieben, Menschen zu beeinflussen. Manchmal geschieht dies, indem man Angst streut. Oder durch Verschwörungstheorien: Dann ist die Rede von Regierungen, die illegal im Verborgenen arbeiten, sehr mächtigen Geheimbünden oder sogar von Echsenmenschen, die als Menschen getarnt oder unter der Erde lebend die Welt beherrschen. Natürlich ohne Beweise.

Hier ist unser Quiz:

Wir zeigen dir heute drei verschiedene Textbeispiele und möchten von dir wissen, welche Absicht jeweils dahinter steckt.

Ist es …

… Clickbait?

… Phishing?

… Satire?

… Angst verbreiten?

… ein Verschwörungstheorie?

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Wie jeden Tag bis zum 15. Dezember 2020 kannst du einen Amazon-Gutschein in Höhe von 50 Euro gewinnen. Am Gewinnspiel teilnehmen können Schülerinnen und Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern im Alter ab zehn Jahren. Außerdem vergeben wir einen Schulpreis in Höhe von 5000 Euro an die Schule mit den meisten richtigen Einsendungen im Quiz-Zeitraum. Wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, schreibe alle drei Antworten gemeinsam in das folgende Feld. Und zwar am besten nach diesem Prinzip:

Beispiel 1: ‘Deine Antwort’

Beispiel 2: ‘Deine Antwort’

Beispiel 3: ‘Deine Antwort’

Pro Abbildung ist eine der fünf in der Aufgabe genannten Alternativen richtig.

Bevor das Feld angezeigt werden kann, musst du uns den externen Inhalt unseres Dienstleisters mit einem Klick bestätigen.

