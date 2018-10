Zwischen Juliusruh und Glowe: Parkscheinautomaten aufgebrochen

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

03. Oktober 2018, 19:38 Uhr

In den Morgenstunden des 03.10.2018 wurde der Aufbruch eines Parkscheinautomaten zwischen Juliusruh und Glowe bemerkt und bei der Polizei angezeigt.Bisher unbekannte Täter versuchten den Parkautomaten mit roher Gewalt aufzuhebeln. Die Täter gelangten nicht an die Geldkassette. Der Sachschaden am Automaten beträgt circa 2000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich bei der Sassnitzer Polizei unter der Telefonnummer 038392 / 3070, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.