Zwischen Wittenburg und Hagenow : Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

von svz.de

28. August 2019, 12:59 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 04 zwischen Wittenburg und Hagenow wurden am späten Dienstagabend zwei Personen leicht verletzt.

Aus noch unbekannter Ursache kam der Fahrer mit seinem Kleinbus Renault in einer Rechtskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam anschließend links von der Fahrbahn im Straßengraben zum Stehen. Dabei wurden Fahrer und Beifahrer leicht verletzt und anschließend mit Rettungswagen in ein Krankenhaus in Hagenow gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird nach erster Übersicht auf 5000 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Straße an der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.