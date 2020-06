Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

von ots

28. Juni 2020, 10:31 Uhr

Am 27.06.2020 gegen 15:30 Uhr kam es auf der B198 zwischen den Ortschaft Wesenberg und Mirow zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Hierbei befuhren ein 32-Jähriger und ein 29-Jähriger mit ihren Motorrädern der Marke KTM die B198 aus Richtung Wesenberg kommend in Richtung Mirow. Beide Motorradfahrer fuhren am Ende einer Motorradgruppe. Auf Höhe der Abfahrt nach Zirtow machte der 32-Jährige aus bisher unbekannter Ursache einen Schlenker mit seinem Motorrad und stieß dadurch mit dem Motorrad des 29-Jährigen zusammen.

Durch den Zusammenstoß kamen beide Motorradfahrer zu Fall. Hierbei zogen sie sich Verletzungen zu und mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Neustrelitz gebracht werden. Dieses konnten sie nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 450,-EUR. Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.