Zinnowitz: Mazda gestohlen

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

12. Oktober 2018, 21:07 Uhr

Im Wiesenweg in Zinnowitz auf der Insel Usedom ist am Freitag, den 12.Oktober 2018 vermutlich zwischen Mitternacht und 07:30 Uhr, ein Mazda 2, viertürig, in hellgrau-metallic mit dem amtlichen Kennzeichen VG-WH15 von dem oder den bisher unbekannten Tätern entwendet worden. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Wohnhauses abgestellt. Der Stehlschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0395/5582-2224 zu melden oder sich an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.