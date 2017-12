Zierow: Gaskartusche explodiert - Mann erleidet Verbrennungen

von svz.de

erstellt am 31.Dez.2017 | 21:22 Uhr

Am Silvestersonntag gegen 17 Uhr ist es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Zierow bei Wismar gekommen, nachdem Anwohner eine Explosion meldeten.

Nach Angaben der Polizei lagerte ein 51-jähriger Mann in seinem Kellerverschlag, innerhalb des betroffenen Mehrfamilienhauses, eine Camping-Gas-Kartusche (200ml). Als der Mann zur genannten Zeit in seinen Keller ging und das Licht einschaltete, kam es durch den Funkenüberschlag zu einer thermischen Explosion im Kellerraum. Als Ursache für die Explosion wurde festgestellt, dass die Gas-Kartusche, welche an einem Brenner angeschlossen war, augenscheinlich undicht war. Der betroffene Mann erlitt durch die Explosion Verbrennungen 1. Grades an der rechten Gesichtshälfte. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Dämmmaterial an der Decke wurde durch die Explosion ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und angeschmort. Die Kellertür wurde teilweise zerstört. Eine weitere Gefahr für die anderen Einwohner bestand nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung.