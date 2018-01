Zarrentin: Fußgängerin von Auto erfasst und verletzt

von svz.de

18. Januar 2018, 16:10 Uhr

In Zarrentin kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person, heißt es gestern im aktuellen Polizeibericht an unsere Lokalredaktion. Eine Fußgängerin soll vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme unerwartet die Fahrbahn betreten haben. Ein Pkw habe sie daraufhin mit dem Außenspiegel erfasst und verletzt. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung zu ihrem Hausarzt gebracht, heißt es abschließend in dem Tagesbericht der Polizeibeamten.