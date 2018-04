von svz.de

11. April 2018, 18:15 Uhr

Durch ein Feuer in einer Lebensmittelverarbeitungsfirma im Mecklenburgischen Zarrentin ist Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro entstanden. Verletzt sei bei dem Brand am Dienstagabend niemand, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als Ursache für das Feuer in einer Kühlbox wird ein technischer Defekt vermutet.