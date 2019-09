Wolgast: Verkehrseinschränkungen aufgrund einer Versammlung am 10.09.2019

von Polizeiinspektion Anklam

09. September 2019, 13:35 Uhr

Am Dienstag (10.09.2019) findet von 09:30 bis 10:30 Uhr vor dem Kreiskrankenhaus in der Chausseestraße in Wolgast eine Versammlung unter freiem Himmel statt. Die Veranstalter rechnen mit ca. 200 Teilnehmern. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, dass die Bundesstraße 111 während der Versammlung komplett gesperrt wird. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste werden daher gebeten, sich auf Verkehrseinschränkungen und damit verbundene Verzögerungen im Bereich einzustellen.