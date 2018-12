Wolgast: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

von svz.de

27. Dezember 2018, 06:26 Uhr

Am 26.12.2018 erhielt die Polizei kurz nach 22:00 Uhr mehrere Hinweise zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen in der Wolgaster Burgstraße, Höhe "Feldsteinkeller".Ersten Ermittlungen zufolge soll es zwischen zwei Personengruppen zu einer Schlägerei gekommen sein, wobei drei Männer zunächst unvermittelt mit Flaschen beworfen und in weiterer Folge zu Boden geschlagen wurden.

Dabei erlitten zwei männliche Personen (30 und 31 Jahre alt, gebürtige Wolgaster) leichte Verletzungen am Kopf bzw. an der Hand. Der dritte Begleiter (33 Jahre) dieser Gruppe konnte flüchten und blieb unverletzt. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung der Polizei wurden bei sechs Zeugen und gleichzeitig möglichen Tatbeteiligten die Personalien festgestellt.

Alle Tatbeteiligten waren alkoholisiert. Die Kriminalpolizei führt nun die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und somit auch zu den bislang unbekannten Gründen der Auseinandersetzung.Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt weitere Zeugen,die Hinweise auch zu weiteren Tatbeteiligten machen können. Dafür kann das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836/2520 kontaktiert oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.