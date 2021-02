Wolgast: Einbruchsdiebstahl in Bäckereifiliale

In den frühen Montagmorgenstunden wurde der Polizei in Wolgast der Einbruchsdiebstahl in eine Bäckerfiliale in der Chausseestraße gemeldet. Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 7. Februar, 20.45 Uhr, bis 8. Februar 2021, 2.20 Uhr, gewaltsam in die Rä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.