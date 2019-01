Wolgast: Einbruch in eine Gaststätte

von svz.de

12. Januar 2019, 15:24 Uhr

In der Nacht vom 11.01.19 zum 12.01.19 kam es in Wolgast, Am Fischmarkt, zum Einbruch in eine Gaststätte. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Lokalität ein und entwendeten ein Portemonnaie mit einer bislang unbekannten Menge Bargeld.

Der Kriminaldauerdienst aus Anklam führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.800 Euro.

Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter 03836/252-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.