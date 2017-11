Woldegk: Brand in einem Wohn-/Geschäftshaus

von svz.de

erstellt am 14.Nov.2017 | 07:48 Uhr

Am 13.11.2017 gegen 19:28 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Schwelbrand in einem Wohn-und Geschäftshaus in Woldegk informiert. In der Burgtorstraße kam es in einem Friseursalon, der im 1. Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses untergebracht ist, zu einem Brand.

Infolge des Brandes kam es zu einer starken Rauchentwicklung, so dass die sechs Bewohner des Hauses durch die vor Ort eingesetzten Feuerwehren aus Woldegk und der umliegenden Gemeinden evakuiert werden mussten. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurden keine Personen verletzt. Im Friseursalon entstand durch die Rauchentwicklung und Rußbildung nach derzeitigem Kenntnisstand ein Sachschaden von etwa 20.000,- EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Zur Ermittlung der Brandursache wurde der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Neubrandenburg eingesetzt und der Brandort beschlagnahmt. Über den Einsatz eines Brandursachenermittlers wird abschließend am 14.11.17 entschieden.