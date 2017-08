Wohlenberger Wiek: „Vermisster“ Urlauber täuscht die Polizei

Der vermisste 19-jährige Urlauber aus Niedersachsen, der am Sonnabend einen Großeinsatz der Polizei in Wohlenberg ausgelöst hat, erfreut sich bester Gesundheit. Wie die Ermittlungen ergaben, war eine Gefahrenlage durch den Vermissten selbst nur vorgetäuscht worden.

Er hatte in einem Strandkorb persönliche Sachen mit einem schriftlichen Hinweis so abgelegt, dass diese gefunden werden mussten. Hierzu gab es noch ein handschriftlich verfasstes Schriftstück des Vermissten, welches das sofortige Handeln der Polizei in diesem großen Rahmen notwendig machte. Es kamen der Polizeihubschrauber, Boote der Wasserschutzpolizei, ein Fährtenhund, die Freiwillige Feuerwehr Klütz und unzählige Beamte aus der Polizeiinspektion Wismar bis hin zu Kriminalbeamten zum Einsatz. Den Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge habe sich der Vermisste unmittelbar nach der Inszenierung einer Gefahrenlage mit seinem Auto auf den Weg nach Dänemark gemacht. Gestern konnte er auf einem Parkplatz in der Nähe von Schleswig an der A 7 festgestellt werden.

Dieser Einsatz wird für den 19-Jährigen wohl nicht ganz ohne Folgen bleiben. Die Polizei prüft die rechtlichen Möglichkeiten, den Verursacher haftbar zu machen.

von svz.de

erstellt am 09.Aug.2017 | 16:18 Uhr