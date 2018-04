Wöbbelin: Polizei stellt Autodiebe auf A24

von svz.de

19. April 2018, 14:06 Uhr

Auf der Autobahn 24 haben Polizisten im Landkreis Ludwigslust-Parchim zwei mutmaßliche Autodiebe festgenommen. Auf Höhe Hornbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) fielen den Beamten am Mittwoch drei hochwertige Wagen auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Kurz hinter der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern wurden zwei der Autos demnach angehalten. Die Kontrolle ergab laut Polizei, dass die Wagen in Hamburg gestohlen worden waren. Die 30 und 44 Jahre alten Fahrer stammten aus Osteuropa. Sie wurden festgenommen. Der dritte Wagen sei an der polnischen Grenze kontrolliert worden. Auch er sei zuvor in Hamburg gestohlen worden.