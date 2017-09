Wittenburg: Teure Technik entwendet

von svz.de

26.Sep.2017

In Wittenburg sind unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in drei parkende Autos eingebrochen. Aus einem BMW am Mühlentor demontierten und entwendeten die Einbrecher das Lenkrad. Aus den anderen beiden in der Innenstadt parkenden Fahrzeugen wurden jeweils die Radios bzw. die Navigationsgeräte gestohlen.

Der Schaden beläuft sich jeweils auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aller drei Taten aus und hat am Dienstagmorgen Spuren an den betroffenen Autos gesichert. Zudem kam im Zuge der Fahndung nach den Tätern ein Fährtenhund zum Einsatz. Bislang haben sich jedoch keine konkreten Hinweise auf die Einbrecher ergeben.

Die Polizei in Hagenow (03883/ 6310) hat die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Vorfällen.