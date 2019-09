Wittenburg: Streifenwagen bei Unfall beschädigt: Polizei sucht Zeugen

von svz.de

23. September 2019, 11:22 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Dienstag gegen 14:30 Uhr in Wittenburg. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei wollte im Wölzower Weg ein Kleinkraftrad kontrollieren, als dessen Fahrer plötzlich davon fuhr und dabei mit dem Motorroller gegen den Streifenwagen prallte.

Im Anschluss flüchtete der unbekannte Fahrer mit seinem Kleinkraftrad. Am Funkstreifenwagen der Polizei entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) bittet nun um Hinweise zu diesem Vorfall bzw. um Angaben zum flüchtigen Fahrer.