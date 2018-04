Wismar: Zigarettenautomat trotzt Explosion

von svz.de

25. April 2018, 09:12 Uhr

Auf den Inhalt eines Zigarettenautomatens in der Wismarer Bürgermeister-Haupt-Straße hatten es Unbekannte abgesehen. Wie die Polizei meldete, haben der oder die Täter zwischen dem 22. und dem 24. April ein Gasgemisch in die Maschine geleitet. Die darauf folgende Explosion beschädigte den Automaten, der Inhalt blieb jedoch unversehrt an Ort und Stelle.



Zeugen, die diesen Vorgang beobachtet haben oder weitere Informationen zum Geschehen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 /2030 zu melden.