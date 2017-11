Wismar: Tunnelunterführung über vier Quadratmeter beschmiert

von svz.de

erstellt am 16.Nov.2017 | 11:48 Uhr

Eine derzeit noch unbekannte maskierte Person hat in der Nacht vom 14.11. auf den 15.11.2017 am Bahnhof in Wismar Schmierereien in einer Größe von mehr als vier Quadrat angebracht. Durch die Beamten des Bundespolizeireviers Wismar konnte festgestellt werden, dass eine Wand der Tunnelunterführung mit mehreren Schriftzügen versehen wurde.

Bei den Schriftzügen handelte es sich überwiegend um fussballbezogene Inhalte. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere werden nunmehr die vorhandenen Videoaufzeichnungen ausgewertet. Darüber hinaus bittet die Bundespoliei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht vom 14.11. auf den 15.11.2017 gegen 00:30 Uhr verdächtige Personen gesehen oder kann Angaben zum Sachverhalt machen.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381/2083 - 111 oder - 112 entgegen. Darüber hinaus können Hinweise jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888000 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.