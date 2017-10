Wismar: Mehrfamilienhaus steht in Flammen

von svz.de

erstellt am 24.Okt.2017 | 07:42 Uhr

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Wismar hat einer der Bewohner womöglich Schlimmeres verhindert. Er hatte Brandgeruch bemerkt und seine Nachbarn gewarnt, so dass alle das Haus rechtzeitig verlassen konnten. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vier Wohnungen seien allerdings vorerst unbewohnbar. Über die Brandursache konnte der Polizeisprecher noch keine Angaben machen. Ausgebrochen war das Feuer am Montagabend in einem Versorgungsschacht. Wie hoch der Sachschaden ist, war am Morgen noch unklar.