Wismar: Handtaschenräuber festgenommen

von svz.de

22. Oktober 2018, 07:24 Uhr

Am gestrigen Tage kam es in den Abendstunden vor einem Lebensmittelmarkt in Wismar zu einem Handtaschenraub. Hierbei zog der 25-jährige Tatverdächtige seine Ex-Lebensgefährtin an den Haaren zu Boden, um sich im Anschluss ihre Handtasche anzueignen.

Während der anschließenden polizeilichen Maßnahmen konnte der Täter vorläufig festgenommen werden. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes wurde eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Schwerin prüft derzeit das Vorliegen von Haftgründen.