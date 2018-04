Wismar: Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

von svz.de

22. April 2018, 10:04 Uhr

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr wurde durch einen Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in der Bauhofstraße im Treppenhaus Brandgeruch festgestellt. Als Quelle dafür lokalisierte dieser einen brennenden Stuhl im Erdgeschoss.

Dem 42-jährigen Mann gelang es, das Feuer vor einem Übergreifen auf Gebäudeteile zu löschen. Der Sachschaden durch Rauchgasniederschlag im Gebäude blieb dadurch gering und wird auf 250 Euro geschätzt.

Der Mann sowie die übrigen Bewohner blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Vor Ort wurden Spuren und Beweismittel fest- und sichergestellt. Deren Auswertungen dauern an.