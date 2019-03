Wieck am Darß: Wohnhaus brennt komplett nieder

von Leander Löwe

Beim Brand einer Scheune samt angrenzendem Reetdachhaus ist in Wieck am Darß (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Sachschaden von 350 000 Euro entstanden. Das Feuer war in der Scheune in der Nacht zum Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Bewohner hatten es selbst entdeckt, sofort die Feuerwehr alarmiert und das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand.



Die Einsatzkräfte rückten aus mehreren Orten an, schafften es aber nicht, das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Auch ein benachbartes Ferienhaus wurde beim Brand beschädigt. Die Scheune und das Reetdachhaus brannten vollständig nieder. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Mittwochmorgen. Die Kripo soll nun den Grund für das Feuer ermitteln.