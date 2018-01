Wesenberg: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

von svz.de

24. Januar 2018, 21:29 Uhr

Am 24.01.2018 kam es gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 198 in der Ortslage Wesenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bisher unbekannten Gründen verlor ein 55-jähriger LKW-Fahrer, aus Mirow kommend, in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen voll beladenen 40-Tonner. In der Folge zog er nach links und kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden Transporter der Marke Ford. Dies führte noch nicht zum Stillstand des LKW, so dass er noch gegen eine Laterne, eine Scheune und ein Verkehrszeichen stieß, bis er in einem Vorgarten eines Hauses zum Stehen kam.

Der 57-jährige Fahrer des Transporters erlitt schwere Verletzungen, der LKW-Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen Abschürfungen. Beide wurden zur weiteren Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 26.000 EUR. Die Feuerwehr Wesenberg war mit zwei Fahrzeugen und 12 Kameraden im Einsatz. Die Bundesstraße 198 musste für Bergungsarbeiten eine Stunde voll gesperrt werden.