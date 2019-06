Wendorf: Kleidungsstücke am Strand gefunden - Polizei bittet um Mithilfe

von Polizeipräsidium Rostock

15. Juni 2019, 16:30 Uhr

Am 14.06.2019 wurden Kleidungsstücke an der Badestelle in Wendorf gefunden. Ein Unglücksfall ist aktuell nicht ausgeschlossen. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer kann Angaben zu den Kleidungsstücken bzw. zum Eigentümer machen?

Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier Wismar, Rostocker Str.80 unter der Telefonnummer 03841/2030, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Gefunden wurden ein weißes Basecap mit der Aufschrift "Holly Marie's".

Polizeipräsidium Rostock

Eine blaue Jacke der Marke "Bellfield" in Größe S.

Polizeipräsidium Rostock

Und grau-blaue Turnschuhe der Marke "Ten TeX".

Polizeipräsidium Rostock